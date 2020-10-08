Расходы на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио снизят на 30 млрд йен за счёт упрощения организации Игр
НовостиОбщество Спорт
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 7 октября (Jiji Press). Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио сообщил, что общие затраты на Игры будут снижены примерно на 30 миллиардов йен за счёт упрощения мероприятий в связи с их переносом на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Организационный комитет в этот же день сообщил об этом Международному олимпийскому комитету во время онлайн-заседания исполнительного совета МОК.
Токийский комитет заявил, что около 15 миллиардов йен будет сэкономлено за счёт переучёта временных сооружений, таких как помещения для проведения мероприятий на объектах, осветительное оборудование, места для зрителей и киоски для продажи билетов.
Комитет также планирует сэкономить около 3 миллиардов йен, пересмотрев кадровые планы, и примерно по 1 миллиарду йен на сокращении прибывающих официальных лиц МОК с 50 000 на 10-15% и на уменьшении количества украшений в Олимпийской деревне и площадках соревнований.
Согласно отчёту, ещё около 900 миллионов йен будут сэкономлены за счёт пересмотра автобусных и других транспортных услуг для официальных лиц, связанных с играми, и около 800 миллионов йен за счёт сокращения количества транспортных средств, используемых для эстафеты факела, и уменьшения декоративных средств для праздничных мероприятий, говорится в сообщении.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Данные опроса показали, что 58,5% жителей Японии хотят проведения Олимпийских игр при сокращённом количестве зрителей
- Иностранных спортсменов освободят от двухнедельного карантина
- Президент МОК подчеркивает важность безопасности для успешного проведения токийской Олимпиады
- Международный олимпийский комитет полностью поддерживает проведение Олимпийских игр в Токио в 2021 году
- Размышления о токийских Олимпиадах в годовщину окончания войны: атмосфера эпохи и ее созвучие «призраку Игр 1940 года»
- Губернатор Коикэ: отложенные Олимпийские игры в Токио могут провести в упрощённой форме
- Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах: если Олимпийские игры в Токио не будут проведены следующим летом, их отменят
- Японский олимпийский комитет оспорил мнение МОК о том, что японская сторона примет большую часть расходов в связи с переносом Олимпиады из-за коронавируса
- Удар, нанесенный отсрочкой Игр, или исчезновение «волнолома» от экономического кризиса, вызванного коронавирусом
- Японский олимпийский комитет оспорил мнение МОК о том, что японская сторона примет большую часть расходов в связи с переносом Олимпиады из-за коронавируса
- История олимпийских потрясений, связанных с инфекциями: рассказывает известный комментатор Ямамото Хироси
- Начало отложенных Олимпийских игр в Токио запланировано на 23 июля 2021 года
- К достижению согласия с МОК отложить Игры в Токио до лета 2021 года: путь, пройденный от подачи заявки до пандемии коронавируса
- Слон-великан в ловушке коронавируса, или задачи, связанные с Играми в Токио (2)