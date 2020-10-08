Расходы на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио снизят на 30 млрд йен за счёт упрощения организации Игр

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Токио, 7 октября (Jiji Press). Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио сообщил, что общие затраты на Игры будут снижены примерно на 30 миллиардов йен за счёт упрощения мероприятий в связи с их переносом на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Организационный комитет в этот же день сообщил об этом Международному олимпийскому комитету во время онлайн-заседания исполнительного совета МОК.

Токийский комитет заявил, что около 15 миллиардов йен будет сэкономлено за счёт переучёта временных сооружений, таких как помещения для проведения мероприятий на объектах, осветительное оборудование, места для зрителей и киоски для продажи билетов.

Комитет также планирует сэкономить около 3 миллиардов йен, пересмотрев кадровые планы, и примерно по 1 миллиарду йен на сокращении прибывающих официальных лиц МОК с 50 000 на 10-15% и на уменьшении количества украшений в Олимпийской деревне и площадках соревнований.

Согласно отчёту, ещё около 900 миллионов йен будут сэкономлены за счёт пересмотра автобусных и других транспортных услуг для официальных лиц, связанных с играми, и около 800 миллионов йен за счёт сокращения количества транспортных средств, используемых для эстафеты факела, и уменьшения декоративных средств для праздничных мероприятий, говорится в сообщении.

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