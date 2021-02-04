Президент Организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Мори Ёсиро выступил с сексистским заявлением
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ТОКИО (Рейтер). Президент оргкомитета Токио-2020 сказал на встрече 3 февраля, что женщины-директора слишком много говорят, и это «раздражает», как пишет газета «Асахи симбун».
Мори Ёсиро, бывший премьер-министр, на встрече с членами Олимпийского комитета Японии сделал ряд комментариев, некоторые из которых были встречены смехом, сообщает «Асахи симбун».
Связаться с оргкомитетом Токио-2020 для комментариев не удалось.
«Если мы увеличим количество женщин в совете директоров, мы должны сделать так, чтобы время их выступлений было как-то ограничено, им трудно закончить, что раздражает, – сказал Мори, согласно сообщению «Асахи симбун», одной из ведущих ежедневных газет Японии. – У нас в оргкомитете около семи женщин, но все понимают своё место».
В правление оргкомитета входит 25 членов, среди которых пять женщин.
Согласно кодексу управления комитета, принятому в 2019 году, он должен быть стремиться к тому, чтобы 40% мест в совете занимали женщины.
83-летний руководитель оргкомитета уже столкнулся с критикой за комментарии, которые он сделал по поводу Игр, на фоне растущего общественного протеста в Японии против проведения отложенных Игр этим летом, когда пандемия COVID-19 всё ещё бушует.
2 февраля Мори сказал на встрече с Комиссией по спортивным исследованиям Японии, что «мы проведём Олимпийские игры, независимо от того, что будет с коронавирусом».
В ответ на эти комментарии японский комик Тамура Ацуси, который должен был стать факелоносцем Олимпиады, сказал, что он откажется участвовать в эстафете факела, которая должна начаться 25 марта.
(Репортаж Джека Тарранта и Мари Сайто; редактирование Алекса Ричардсона, перевод Nippon.com)
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