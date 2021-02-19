Президент МОК Томас Бах назвал Хасимото Сэйко «идеальной» главой оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио
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Лондон, 18 февраля. (Jiji Press). Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приветствовал Хасимото Сэйко, которая стала новым президентом оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.
«Обладая большим олимпийским опытом», Хасимото – «идеальный выбор для этой должности», – говорится в заявлении Баха. Хасимото сменила на этом посту Мори Ёсиро, который покинул пост президента оргкомитета из-за своих недавних сексистских замечаний.
Хасимото участвовала в четырёх зимних Олимпийских играх как конькобежец и в трёх летних Олимпийских играх как велосипедист. Она выиграла бронзовую медаль в беге на 1500 метров среди женщин на Зимних Играх 1992 года в Альбервиле, Франция.
По словам Баха, назначение женщины президентом оргкомитета Токийских игр «также подаёт очень важный сигнал в отношении гендерного равенства».
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс также выразил свои ожидания в отношении Хасимото в отдельном заявлении, опубликованном в тот же день. «Я с нетерпением жду, когда она сделает Игры платформой для продвижения насущных проблем разнообразия и инклюзивности, не только с точки зрения пола, но и сексуальности, расы и, что важно, людей с ограниченными возможностями», – сказал Парсонс.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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