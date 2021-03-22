Волонтёры Олимпийских игр и работники магазинов сожалеют о том, что Игры пройдут без зрителей из-за рубежа

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Токио, 21 марта (Jiji Press). Решение оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио и других организаций проводить спортивные соревнования без зрителей из-за рубежа в условиях пандемии нового коронавируса разочаровало людей, планирующих участвовать в Играх в качестве волонтёров, и тех, кто работает в сувенирных магазинах.

«Я думал, что Игры в Токио станут величайшей радостью в моей жизни», – говорит Ёсида Токихико, 65-летний житель города Асака из расположенной рядом с Токио префектуры Сайтама, который собирается работать волонтером. Ёсида продолжал изучать английский язык, мечтая рассказать иностранным гостям обо всём хорошем в Японии.

«Олимпийские и Паралимпийские игры очень важны, потому что на мероприятия собирается много людей со всего мира и это даёт им возможность культурного обмена», – сказал Ёсида, добавив: «Спортивные мероприятия предназначены не только для спортсменов». Он с грустью говорит, что утратил цель и, возможно, откажется от участия.

«Прискорбно – это всё, что я могу сказать сейчас», – говорит 35-летний работник сувенирного магазина в районе Асакуса, одном из самых популярных туристических мест в Токио.

Магазин увеличил количество филиалов в ожидании увеличения числа иностранных посетителей, но пандемия коронавируса привела к резкому сокращению числа клиентов, и в филиалах наблюдается накопление запасов товаров.

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