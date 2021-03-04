Олимпийские игры в Токио могут пройти без зарубежных зрителей

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Токио, 3 марта (Jiji Press). Японское правительство рассматривает возможность проведения Токийской Олимпиады и Паралимпийских игр этим летом без допуска зарубежных зрителей из-за пандемии коронавируса, сообщили информированные источники.

По словам источников, правительство примет официальное решение уже в этом месяце после переговоров с Международным олимпийским комитетом и другими заинтересованными организациями.

По словам источников, сейчас, когда многие японцы обеспокоены допуском иностранных зрителей в условиях пандемии, правительство уделяет первоочередное внимание безопасности проведения Игр в Токио.

Правительство продолжит рассматривать возможность допуска японских зрителей. «Проведение Игр в Токио без зрителей в настоящее время не рассматривается», – сказал источник в правительстве.

Высшие должностные лица столичной администрации Токио, оргкомитета Токийских игр, правительства Японии, МОК и Международного паралимпийского комитета согласились принять решение о допуске иностранных зрителей к Играм до 25 марта, когда начнется эстафета олимпийского огня.

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