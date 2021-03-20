Опрос об Олимпийских играх в Токио: в Японии 56% опрошенных не хотят их проведения, в Великобритании и Германии против настроено больше половины респондентов

В ходе опроса о мерах против эпидемии нового коронавируса в шести странах (в Японии, США и странах Европы) в Японии 56% респондентов выступили против проведения Олимпийских игр в Токио, против выступило большинство также в Великобритании и Германии. Проводившая опрос компания констатирует, что пока кризис коронавируса не преодолён, «Международный олимпийский комитет (МОК) и правительство Японии сталкиваются с сильным критическим общественным мнением во всем мире».

В середине и второй половине февраля компания Kekst CNC, которая консультирует правительства и компании по стратегиям связей с общественностью, опросила по 1000 человек в возрасте 18 лет и старше в шести странах – Японии, США, Великобритании, Германии, Швеции и Франции – для оценки политики преодоления кризиса коронавируса.

Согласно результатам опроса, 56% респондентов в Японии ответили, что они против проведения Олимпийских игр в Токио в этом году. В Великобритании против выступило 55%, в Германии – 52%, в Швеции – 46%, во Франции – 37%, и во всех случаях количество таких ответов превышает число поддерживающих проведение Игр. Только в США и за, и против Игр высказалось равное количество опрошенных, по 33%.

Вопрос о проведении Олимпиады в основном зависит от хода вакцинации. Намерены сделать прививку при наличии системы снабжения вакциной составил в Японии 64%, как и в Соединённых Штатах, эти страны на четвёртом месте. Наибольшее количество желающих вакцинироваться, 89%, в Великобритании, за ней следуют Швеция с 76% и Германия с 73%.

Против проведения Олимпийских игр в Японии, вероятно, во многом настроены в связи с опасениями распространения инфекции из-за передвижения посетителей и связанных с Играми людей. Правительство Японии собирается отказаться принимать обычных зрителей из-за рубежа, но есть также вероятность распространения инфекции и при передвижении людей в пределах страны. «Если не будет заметного прогресса в вакцинации, развеять опасения будет сложно», – сообщает KekstCNC.

Фотография к заголовку: Хасимото Сэйко, председатель Олимпийского организационного комитета (слева) и Коикэ Юрико, губернатор Токио (справа) («Кёдо цусин»)

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