Опрос об Олимпийских играх в Токио: в Японии 56% опрошенных не хотят их проведения, в Великобритании и Германии против настроено больше половины респондентов

Опрос об Олимпийских играх в Токио: в Японии 56% опрошенных не хотят их проведения, в Великобритании и Германии против настроено больше половины респондентовОбщество Здоровье Спорт
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В середине и второй половине февраля компания Kekst CNC, которая консультирует правительства и компании по стратегиям связей с общественностью, опросила по 1000 человек в возрасте 18 лет и старше в шести странах – Японии, США, Великобритании, Германии, Швеции и Франции – для оценки политики преодоления кризиса коронавируса.
Согласно результатам опроса, 56% респондентов в Японии ответили, что они против проведения Олимпийских игр в Токио в этом году. В Великобритании против выступило 55%, в Германии – 52%, в Швеции – 46%, во Франции – 37%, и во всех случаях количество таких ответов превышает число поддерживающих проведение Игр. Только в США и за, и против Игр высказалось равное количество опрошенных, по 33%.
Вопрос о проведении Олимпиады в основном зависит от хода вакцинации. Намерены сделать прививку при наличии системы снабжения вакциной составил в Японии 64%, как и в Соединённых Штатах, эти страны на четвёртом месте. Наибольшее количество желающих вакцинироваться, 89%, в Великобритании, за ней следуют Швеция с 76% и Германия с 73%.
Против проведения Олимпийских игр в Японии, вероятно, во многом настроены в связи с опасениями распространения инфекции из-за передвижения посетителей и связанных с Играми людей. Правительство Японии собирается отказаться принимать обычных зрителей из-за рубежа, но есть также вероятность распространения инфекции и при передвижении людей в пределах страны. «Если не будет заметного прогресса в вакцинации, развеять опасения будет сложно», – сообщает KekstCNC.
Фотография к заголовку: Хасимото Сэйко, председатель Олимпийского организационного комитета (слева) и Коикэ Юрико, губернатор Токио (справа) («Кёдо цусин»)
Статьи по теме
- Олимпийские игры в Токио могут пройти без зарубежных зрителей
- Около 70% японцев хотели бы, чтобы Олимпийские игры были отложены или отменены
- Президент МОК Томас Бах назвал Хасимото Сэйко «идеальной» главой оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио
- Премьер-министр Великобритании выразил полную поддержку проведению Олимпийских игр в Токио этим летом
- Япония может потерять 2413,3 млрд йен в случае проведения Олимпийских игр в Токио без зрителей
- Глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже 2024 года допускает возможность проведения Игр в Токио без зрителей
- Президент МОК Томас Бах отрицает возможность отмены или переноса Олимпийских игр
- В Олимпийской деревне будет использована система беспилотного вождения с одновременным контролем нескольких автомобилей
- Президент МОК Томас Бах: расходы по вакцинированию спортсменов возьмёт на себя Международный олимпийский комитет
- Суга и Бах согласовали проведение Летних Олимпийских игр в Токио в присутствии зрителей
- Президент МОК и премьер-министр Японии определили курс на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2021 году
- Президент МОК Томас Бах сообщил о планах посетить Японию и сказал, что вопрос об отмене Олимпийских игр в Токио не будет обсуждаться
- В Японии в ходе подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио проводят тестирование систем определения температуры тела
- Данные опроса показали, что 58,5% жителей Японии хотят проведения Олимпийских игр при сокращённом количестве зрителей
- Иностранных спортсменов освободят от двухнедельного карантина
- Президент МОК подчеркивает важность безопасности для успешного проведения токийской Олимпиады
- Международный олимпийский комитет полностью поддерживает проведение Олимпийских игр в Токио в 2021 году
- Размышления о токийских Олимпиадах в годовщину окончания войны: атмосфера эпохи и ее созвучие «призраку Игр 1940 года»
- Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах: если Олимпийские игры в Токио не будут проведены следующим летом, их отменят
- Удар, нанесенный отсрочкой Игр, или исчезновение «волнолома» от экономического кризиса, вызванного коронавирусом
- История олимпийских потрясений, связанных с инфекциями: рассказывает известный комментатор Ямамото Хироси
- Начало отложенных Олимпийских игр в Токио запланировано на 23 июля 2021 года
- К достижению согласия с МОК отложить Игры в Токио до лета 2021 года: путь, пройденный от подачи заявки до пандемии коронавируса
- Слон-великан в ловушке коронавируса, или задачи, связанные с Играми в Токио (2)