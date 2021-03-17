Эстафета олимпийского огня в Японии начнётся без зрителей

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Токио, 15 марта (Jiji Press). В целях предотвращения распространения нового коронавируса на церемонии открытия эстафеты Олимпийского огня не будет зрителей, сообщил оргкомитет Игр в Токио.

По сообщению комитета, в церемонии, запланированной на 25 марта в национальном футбольном тренировочном центре J-Village в префектуре Фукусима, на северо-востоке Японии, примут участие только люди, непосредственно в ней участвующие.

Хор учащихся начальных и средних школ Фукусимы и другие связанные с этим мероприятия будут уменьшены в масштабах.

Футболистка национальной сборной по футболу «Надэсико Япония», выигравшей чемпионат мира по футболу среди женщин в 2011 году, станет первым бегуном эстафеты. Церемония будет транслироваться в прямом эфире на сайте оргкомитета.

Факел должен побывать во всех 47 префектурах Японии перед церемонией открытия, которая состоится на Японском национальном стадионе в Токио 23 июля.

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