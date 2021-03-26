В Японии началась эстафета олимпийского огня

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Нараха / Хироно, префектура Фукусима, 25 марта (Jiji Press). Начало эстафеты огня Олимпийских игр в Токио, которое состоялось в префектуре Фукусима 25 марта, собравшиеся возле дороги зрители приветствовали негромкими аплодисментами; зрители носили маски из-за опасений по поводу распространения нового коронавируса.

121-дневный тур олимпийского огня, предшествующий церемонии открытия отложенных на год Игр в Токио 23 июля, начался в национальном футбольном тренировочном центре J-Village, который расположен между городами Нараха и Хироно в префектуре на северо-востоке Японии.

Центр J-Village когда-то использовался в качестве базы для людей, работавших над ликвидацией последствий самой страшной ядерной аварии в Японии на АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings, вызванной землетрясением и цунами в марте 2011 года.

Овада Асато, 16-летний ученик средней школы из Хироно, принял розово-золотистый факел олимпийского огня от члена национальной футбольной команды Nadeshiko Japan, которая выиграла чемпионат мира по футболу среди женщин в 2011 году, после чего члены Nadeshiko Japan стали первыми бегунами в эстафете огня.

Овада в белой спортивной форме с красным поясом пробежал несколько сотен метров, держа факел в правой руке и приветствуя зрителей левой рукой.

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