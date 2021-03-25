Северная Корея выпустила две баллистические ракеты
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Токио, 25 марта (Jiji Press). Северная Корея утром выпустила две баллистические ракеты в Японское море, сообщило японское правительство.
По данным министерства обороны Японии и других источников, ракеты упали в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии.
«Мы резко протестуем против ракетных пусков и решительно осуждаем эти действия, поскольку они представляют собой нарушение соответствующих резолюций ООН, – заявил журналистам премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ. – Ракетные пуски угрожают миру и безопасности нашей страны и этого региона».
Правительство Японии выразило протест Северной Корее по каналам посольства в Пекине.
«Мы активизируем наши действия по предупреждению и наблюдению, – также сказал Суга. Он заявил о своем желании обсудить северокорейские проблемы на своей первой личной встрече с президентом США Джо Байденом, запланированной на апрель, и работать с ним над отношениями с Пхеньяном.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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