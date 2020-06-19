В Японии обсудят возможность атаковать базы противника

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Токио, 18 июня (Jiji Press). Правительство Японии рассмотрит вопрос о том, нужно ли допустить возможность атаковать базы иностранных противников с упреждением, чтобы избежать ракетного удара, заявил премьер-министр Абэ Синдзо.

Об этом Абэ заявил на пресс-конференции, указав, что эта тема будет обсуждаться летом в Совете национальной безопасности в рамках обзора стратегии безопасности страны после того, как правительство приняло решение об остановке реализации плана размещения системы противоракетной обороны наземного базирования Aegis Ashore.

Замечание Абэ, вероятно, вызовет дискуссии. Позиция правительства заключается в том, что появления такой способности не следует допускать, хотя она является приемлемой в соответствии с Конституцией.

«На Корейском полуострове усиливается напряженность. Мы не должны допускать никаких просчётов в национальной обороне нашей страны», – сказал Абэ.

«Форма стратегии безопасности и то, что мы должны сделать для усиления наших возможностей сдерживания и реагирования, будут подробно обсуждаться этим летом, – сказал Абэ. – Мы надеемся разработать новую политику и быстро её реализовать».

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