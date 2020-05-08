Космическое подразделение Сил самообороны Японии будет запущено 18 мая

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Токио, 8 мая (Jiji Press). 8 мая министр обороны Японии Таро Коно заявил, что 18 мая ССО запустят первое исследовательское подразделение, предназначенное для работы в открытом космосе.

Группа из примерно 20 аппаратов будет базироваться на базе Футю военно-воздушного подразделения ССО в Токио, где будет отслеживать космический мусор и подозрительные спутники.

В будущем правительство планирует расширить подразделение до 100 аппаратов.

«Это очень важно с точки зрения получения раннего преимущества в космической области», - сказал Коно.

Официальное название подразделения станет известно 18 мая.

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