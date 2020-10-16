Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?

На пресс-конференции, в ходе которой прозвучало неожиданное объявление об отставке, премьер-министр Абэ Синдзо всячески подчёркивал: «Прямо под боком у нашей страны имеется страна, которая, продолжая ядерное развитие, ведет разработку ракет, в зоне поражения которых окажется Япония. Необходимо надежно защитить Японию от страны, которая этим занимается». Это происходит на фоне разработки новых типов ракет, которая быстро продвигается в Восточной Азии и не может не затрагивать Японию. Особой угрозой нового измерения выступает появление гиперзвуковых ракет, которые, как утверждают, в настоящее время невозможно сбить.

Чувство кризиса, приоткрытое сторонниками национальной обороны в ЛДП

Пятнадцатого июня 2020 года тогдашний министр обороны Коно Таро выразил намерение «остановить процесс размещения» систем противоракетной обороны наземного базирования Aegis Ashore, которые предполагалось дислоцировать в префектурах Акита и Ямагути с тем, чтобы оборона Японии от баллистических ракет велась круглогодично в круглосуточном режиме. В памяти еще свеж шок, который произвела эта новость на тех, кто связан с вопросами национальной обороны.

С учетом желания Коно отказаться от размещения этих систем, 18 июня премьер-министр Абэ Синдзо на пресс-конференции заявил: «В отношении стратегии обеспечения безопасности, нынешним летом, тщательно обсудив ее на заседании Совета национальной безопасности, ... мы намереваемся немедленно перейти к действиям». Далее 25 июня министр обороны официально заявил: «Мы отказались от размещения систем Aegis Ashore в Аките и Ямагути».

С учетом взятого правительством политического курса, 30 июня под эгидой Совета по вопросам обеспечения безопасности правящей Либерально-демократической партии была сформирована «Группа по изучению вопросов, связанных с противоракетной обороной», после чего был распространен документ под названием «Об учреждении группы по изучению вопросов, связанных с противоракетной обороной». Однако поразительно то, что в этом документе не упоминается, что причина отказа от размещения систем Aegis Ashore связана с проблемой возможного падения элементов разгонного блока, а вместо этого подчеркивается ухудшение окружающей обстановки: «В ситуации с обеспечением безопасности, в которой находится наша страна, в сравнении с положением на 2017 год (когда было принято решение кабинета министров о приобретении Aeigis Ashore - прим. ред.) нарастают сложность и неопределенность». Документ приоткрывает завесу над ощущением кризиса: «Ряд стран продвигается в разработке новых типов ракет, способных радикально изменить ситуацию, в частности, прорывать системы противоракетной обороны».

Ракетная обстановка вокруг Японии: резкие перемены в 2019 году

Что именно обусловило ощущение кризиса, сквозящего в документе ЛДП? Дело в том, что в 2019 году произошел стремительный рост ракетных угроз, с которыми сталкивается Япония.

Системы Aegis Ashore для Сухопутных сил самообороны – это оборудование, специально предназначенное для перехвата баллистических ракет. Баллистическая ракета стартует как космическая ракета-носитель, а после окончания работы реактивных двигателей она падает на цель сверху по параболической траектории. Следовательно, если с помощью радаров и других высокочувствительных сенсоров обнаружить летящую ракету и обработать ее полетные данные на быстродействующем компьютере, то можно предсказать положение баллистической ракеты в пространстве в будущие моменты времени и перехватить ее на этой траектории. В этом состоит предпосылка защиты от баллистических ракет.

Между тем баллистические ракеты малой дальности KN-23, испытательные запуски которых Северная Корея произвела в мае, июле и августе 2019 года, согласно данным Министерства обороны, имеют внешние признаки, схожие с баллистическими ракетами малой дальности российской системы «Искандер»: во-первых, маневрируют при наборе высоты, во-вторых, уклоняются от обнаружения радарами за счет низкой траектории, в-третьих, обладают высоким уровнем малозаметности, слабо отражая радарный сигнал, и в-четвертых, они маневрируют (изменяют траекторию) на завершающей стадии полета. Министерство обороны отмечает, что это, по всей вероятности, баллистические ракеты малой дальности 9М723, запускать которые позволяет российская система «Искандер».



Управляемое оружие нового типа, запущенное Северной Кореей 25 июля 2019 года (баллистическая ракета малой дальности KN-23), фото ЦТАК – «Кёдо цусин»

При этом Министерство обороны Японии обращает внимание на то, что сама Северная Корея объявила о «решении непростой задачи полета по низкой скользящей траектории», расценивая это как планы прорыва сети противоракетной обороны (Министерство обороны, «О разработке Северной Кореей ядерного оружия и баллистических ракет», апрель 2020 г.).

Пусть предполагаемый радиус действия северокорейской баллистической ракеты малой дальности KN-23 делает затруднительным достижение территории Японии, факт состоит в том, что Северная Корея разрабатывает баллистические ракеты с непредсказуемой траекторией полета, способные прорывать японскую сеть противоракетной обороны.

Ускорение разработки гиперзвуковых вооружений в России и Китае

Но этим дело не ограничивается. Второго августа 2019 года утратил силу российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) запрещал обеим сторонам разработку, производство и размещение баллистических, а также крылатых ракет дальностью от 500 до 5 500 км, и для Японии его роль состояла в том, что он предусматривал ликвидацию наземных баллистических ракет, а также крылатых ракет, которые могли быть нацелены на Японию. Влияние прекращения действия этого договора очень велико.

Администрация президента США Дональда Трампа заявила о намерении выйти из Договора о ликвидации РСМД 1 февраля 2019 года. Этому решению есть две основные причины. Во-первых, американская сторона считает, что у нее имеются основания подозревать, что дальность действия российской крылатой ракеты SSC-08 нарушает договор о ликвидации РСМД, а во-вторых Китай, который не является участником этого договора, обладает большим количеством РСМД наземного базирования.

Вместе с тем, когда российская сторона узнала о намерении американской стороны выйти из договора, президент Путин подтвердил, что российская сторона разработает наземную версию крылатых ракет морского базирования «Калибр-НК» с дальностью полета более 1600 км, а также ультра-гиперзвуковые ракеты наземного базирования. В связи с этим стало невозможно отрицать вероятность появления в будущем крылатых ракет, в пределах досягаемости которых окажется Япония.

Более того, по случаю празднования Китаем важной вехи – 70-летия образования государства, на военном параде, который стал самым большим по масштабам в истории, были продемонстрированы 16 самоходных пусковых установок гиперзвуковых ракетных глайдеров DF-17, дальность которых по оценкам составляет 1600-2400 км, созданных предположительно для прорыва систем противоракетной обороны. Есть мнение, что DF-17 уже развернуты. Такая дальность не позволяет им достигать Гуама или Гавайских островов, но для того, чтобы в пределах досягаемости оказалась Япония, ее вполне достаточно.

Китайские гиперзвуковые ракеты – одна из систем стратегического ядерного оружия.

Стратегическое командование США относит DF-17 к «стратегическим ядерным системам». Согласно китайским СМИ, гиперзвуковой глайдер, который представляет собой головная часть DF-17, может достигать максимальной высоты 60 и даже 100 километров, а после снижения с максимальной глайдер может лететь на высоте менее 60 километров, что ниже предполагаемой минимальной высоты действия противоракет SM-3 block IIA, которыми оснащена система Aegis Ashore. При этом, поскольку глайдер ракеты DF-17 маневрирует на гиперзвуковой скорости, его захват и поражение противоракетой SM-3 block IIA представляются непростым делом.



Сравнение траекторий баллистических и гиперзвуковых ракет. По материалам Главного бюджетно-финансового управления США

Россия уже разрабатывает либо размещает гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые могут нести модернизированные бомбардировщики Ту-22М и истребители МиГ-31, гиперзвуковые ракеты «Циркон» морского и подводного базирования, а также гиперзвуковые глайдеры «Авангард» для оснащения межконтинентальных баллистических ракет SS-19.

В уже упомянутом документе ЛДП «Об учреждении группы по изучению вопросов, связанных с противоракетной обороной» имеется формулировка: «Китай, Россия и другие страны ведут разработку гиперзвукового оружия, Северная Корея проводит испытания ракет, которые предположительно способны выполнять полет на высоте ниже, чем обычные баллистические ракеты, а также изменять траекторию полета. ... Срочной задачей является, не ограничиваясь баллистическими ракетами, которые принимались во внимание в вопросах противоракетной обороны до сих пор, отреагировать на новую угрозу с воздуха, которую представляют собой гиперзвуковые крылатые ракеты». В этих строках сквозит острота текущего положения.

Что представляет собой так называемое «гиперзвуковое оружие»

Так что представляет собой это разрабатываемое Китаем и Россией гиперзвуковое оружие? Гиперзвуковой называют скорость, превосходящую 5 махов, или пятикратную скорость звука. Гиперзвуковым называют ракетное оружие, которое выполняет полет на скорости свыше 5 махов, причем не по параболе, подобно баллистической ракете, а осуществляя беспорядочное маневрирование. В настоящий момент в общем и целом его подразделяют на два вида – гиперзвуковые глайдеры и гиперзвуковые крылатые ракеты.

Гиперзвуковой глайдер, подобно баллистической ракете, запускается с помощью ракеты-носителя, а после окончания работы реактивных двигателей отделившаяся головная часть с боевым зарядом, не испуская реактивной струи, движется как скользящий в атмосфере на сверхзвуковой скорости глайдер. Глайдер способен маневрировать. Он не описывает простую параболу, а может беспорядочно изменять траекторию полета. Следовательно, ожидается, что даже при обнаружении сенсорами, предсказать дальнейшее положение объекта станет крайне трудновыполнимой задачей.

В свою очередь так называемые «гиперзвуковые крылатые ракеты», поскольку они, перемещаясь на гиперзвуковой скорости с помощью прямоточного воздушно-реактивного двигателя, способны изменять траекторию движения, также осложняют предсказание их позиции в последующие моменты времени, что делает затруднительным их перехват существовавшими до сих пор системами противоракетной обороны.

Таким образом, решение о структуре системы защиты Японии от баллистических ракет, ставшей ответом на северокорейское ракетное развитие, ядром которой должны были стать Aegis Ahore, принималось до 2018 года, однако разрабатываемые Северной Кореей беспорядочно маневрирующие ракеты, целью которых является прорыв сети противоракетной обороны, а также появление гиперзвукового оружия, размещаемого Россией и Китаем, привели к тому, что в обстановке в области ракетной безопасности, в которой находится Япония, всего лишь через год произошел такой прогресс, который сделал затруднительным реагирование силами комплексов Aegis Ashore.

Шаги с видом на сотрудичество с США в создании новой системы

Принимая во внимание эти обстоятельства, целевая группа ЛДП после длившихся более месяца обсуждений 4 августа представила правительству «Рекомендации, связанные с повышением потенциала сдерживания в целях защиты японского народа», в которые, помимо прочего, вошли: (1) обеспечение альтернативных функций системам Aegis Ashore; (2) дальнейшее развитие и повышение функциональных возможностей наземных радаров и ракет ПВО в целях противостояния росту и увеличению разнообразия угроз с воздуха, таких как гиперзвуковое оружие и множественные беспилотные летательные аппараты, обеспечение партнерства с Соединенными Штатами в области Интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD), активное использование низкоорбитальной спутниковой группировки для обнаружения и отслеживания пусков гиперзвукового и другого оружия, а также беспилотных воздушных аппаратов.

Хотя формулировок, дающих конкретное представление об обеспечении альтернативных функций системам Aegis Ashore не приводится, обращает на себя однозначное упоминание того, что в качестве сенсоров для обнаружения и отслеживания гиперзвуковых ракет, летящих по траектории, высота которой ниже по сравнению с обычными баллистическими ракетами, рассматривается возможность использования не американской спутниковой системы раннего предупреждения, которая в настоящее время отслеживает пуски баллистических ракет с геостационарной орбиты, а именуемую «созвездием» группировку низкоорбитальных спутников, состоящую из большого количества компактных космических аппаратов. Может быть, это связано с тем, что США продвигают в качестве системы раннего предупреждения для обнаружения и отслеживания гиперзвуковых ракет такие планы как HBTSS (Космические сенсоры для отслеживания гиперзвуковых и баллистических целей).



Иллюстрация плана HBTSS – разрабатываемой Соединенными Штатами Америки системы раннего спутникового предупреждения для обнаружения и отслеживания гиперзвуковых ракет (космических сенсоров для отслеживания гиперзвуковых и баллистических целей). Источник: Northrop Grumman

Возникший вновь вопрос о потенциале проведения атак на вражеские базы

Если появится возможность обнаруживать и отслеживать гиперзвуковые ракеты группировкой низкоорбитальных спутников, вероятно, это поспособствует не только перехвату гиперзвуковых ракет, но и возможности предупреждения об эвакуации от ракетного удара, а также получению знаний о том, кем и откуда запущены ракеты. Если появится возможность знать об этом, что мы будем предпринимать? В рекомендациях ЛДП обращает на себя внимание одна фраза.

Она гласит: «В рамках Конституции ... исходя из исключительно оборонительной политики, повысить потенциал сдерживания, включая обладание возможностями препятствовать баллистическим ракетам и другим угрозам на территории противника».

Либерально-демократическая партия и прежде обсуждала вопрос обладания потенциалом нападения на вражеские базы, однако правительство в рамках разделения ролей, при котором Япония выступает «щитом», будучи привержена исключительно обороне, и отдает роль разящего «копья» Соединенным Штатам, не развивало такой потенциал. В настоящее время Совет национальной безопасности под влиянием политического курса правящих партий вновь обсуждает данный вопрос, пересматривая определения «Стратегии обеспечения национальной безопасности», служащий основой дипломатии и обороны, и продвигает ревизию «Основ оборонного планирования», задающих направления для поддержания оборонительного потенциала. Ожидается, что правительственный курс будет объявлен уже в конце сентября 2020 года.

Какой политический курс явит правительство в ответ на стремительно возрастающие ракетные угрозы, во власти которых оказывается Восточная Азия? Особое внимание вызывает также не только то, какая политика будет предложена в ответ на гиперзвуковые ракеты, но и какое направление будет избрано в отношении «потенциала препятствования баллистическим ракетам и другим угрозам на территории противника».

Фотография к заголовку: Гиперзвуковые комплексы DF-17, продемонстрированные на военном параде по случаю 70-летия образования КНР 1 октября 2019 года («Синьхуа» / Kyodo Images – «Синьхуа»)

Статьи по теме