Тщательно пересмотреть массовую скупку американского оружия: истребители F-35, беспилотники Global Hawk и противоракетные системы Aegis Ashore как диссонанс в работе по обеспечению обороноспособности

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От плана размещения в префектурах Акита и Ямагути систем противоракетной обороны наземного базирования Aeigis Ashore пришлось отказаться. После того, как министр обороны Коно Таро решительно пересмотрел этот план, в оборонном ведомстве стали перешептываться: «Что последует за наземными Иджисами?» Правительство Абэ Синдзо очень быстро приняло решения о приобретении оружия американского производства, включая закупку новейших стелс-истребителей F-35, на колоссальные суммы. Между тем при внимательном рассмотрении становится заметно, что более весомым при этом было скорее стремление приобрести благосклонность Соединенных Штатов, нежели обеспечить национальную обороноспособность.

Одним махом – 105 истребителей на 1 трлн 200 млрд йен

Дополнительное приобретение 105 истребителей F-35 (на сумму около 1 трлн 200 млрд йен), одобренное кабинетом министров в 2018 году – яркий символ «массовой скупки». Утвержденное предыдущим правительством под руководством бывшей Демократической партии количество – 42 истребителя было одним махом увеличено более чем втрое – до 147 единиц, и в будущем они составят половину от всего флота истребителей Воздушных сил самообороны. По данным Министерства обороны, ожидается, что величина накладных расходов, включая обслуживание и ремонт в течение 30 лет, превысит 6 трлн йен.

Увеличение вызвало в Воздушных силах самообороны волну изумления: «политическое решение о массовом приобретении принято прежде, чем сформулирована концепция использования». В руководстве Министерства обороны стали потихоньку поговаривать: «Их просто использовали для того, чтобы ликвидировать профицит в торговле с Соединенными Штатами».

Министерству пришлось умерить свои планы в отношении истребителя следующего поколения, разработкой которого оно занимается под знаменем ведущей роли Японии, и ограничиться количеством в 70-90 единиц. Национальная оборонная промышленность со вздохом констатировала: «Этого слишком мало для поддержания технологического базиса». В Воздушных силах самообороны убеждены: «Предпочтение одного типа самолета нежелательно с точки зрения боевого применения. Количество приобретаемых F-35 следует пересмотреть».

Подавление попыток отказа

«Министр распорядился изучить вопрос со всей тщательностью». В текущем месяце с этими словами, отвечая на вопросы парламента, отстаивал усилия по сокращению расходов на закупку американских больших беспилотных летательных аппаратов для ведения разведки Global Hawk Такэда Хироси, руководитель Агентства по закупкам, технологиям и логистике при Министерстве обороны.

Принимая в 2014 году решение о приобретении этих аппаратов, правительство Абэ тоже внесло диссонанс в работу по обеспечению обороноспособности. Стоимость сделки изрядно возросла относительно первоначальной оценки (около 51 млрд йен за 3 единицы) и сейчас составляет около 61 млрд 300 млн йен. У производителя не хватает комплектующих, и приобретение задерживается.

Какое-то время Министерство обороны рассматривало возможность отказаться от покупки, но было вынуждено отступить под напором офиса премьер-министра и МИДа, которые беспокоились о Соединенных Штатах. «Министерство обороны вело согласования, намереваясь остановить приобретение, однако реализация плана продолжилась из соображений укрепления альянса – совместного сбора информации и отслеживания угроз Японией и США», – рассказал источник в правительстве.

В 2017-2018 годах с беспилотниками Global Hawk произошли инциденты, завершившиеся падением – на территорию Соединенных Штатов и в морские воды у берегов Испании. Точно так же, как в случае с системами Aegis Ashore, есть опасения о том, насколько эта техника подходит для Японии с ее тесной территорией и перегруженным воздушным пространством.

Самоуверенность под эгидой резиденции премьер-министра

Решение обзавестись системами Aegis Ashore было принято кабинетом министров по итогам встречи лидеров Японии и США в 2017 году. «Было принято политическое решение о приобретении, а уже затем заговорили об облегчении бремени Морских сил самообороны и желательности выведения Сухопутных сил на линию противоракетной обороны», – вспоминают в командовании Сухопутных сил самообороны. Цена двух наземных противоракетных комплексов составляет приблизительно 250 млрд йен. С учетом будущих издержек на обслуживание и ремонт она достигнет примерно 450 млрд йен.

Между тем имелись и возражения. Северная Корея разместила несколько сотен баллистических ракет, в пределах досягаемости которых находится Япония. В командовании Сил самообороны отмечали: «В качестве меры на случай атаки с большой плотностью средств нападения (при одновременном запуске большого числа ракет) более эффективным является увеличение доли оснащенных системой Aegis эсминцев в общей численности оборонного флота, а также увеличение количества ракет-перехватчиков». В общей сложности две системы наземного базирования Aegis Ashore позволяют запустить 48 таких противоракет. С другой стороны, только один новейший эсминец с системой Aegis располагает 96-ю выстрелами. В обычное же время его можно использовать для выполнения множества разнообразных задач.

В принципе процесс закупок оружия подчинен определенной схеме: пожелания людей в форме, основанные на плане обеспечения обороноспособности, передаются штатским министерствам и ведомствам. Далее штатские ведомства тщательно рассматривают эти запросы с точки зрения политического курса и решают, насколько они рациональны. Бывает и так, что одобрение не дает Министерство финансов. В случае с Aegis Ashore через эту последовательность перешагнули: министерства и ведомства занимались реализацией воли, исходившей из резиденции премьер-министра. Не исключено, что небрежность в выборе мест-кандидатов на размещение, а также беспечность в отношении технических проблем ракет-перехватчиков были вызваны самоуверенностью, возникшей именно из-за того, что решение уже «завизировано» наверху.

Министр обороны Коно, чей решительный поступок вызвал большой резонанс, высказался о дальнейшем обеспечении обороноспособности: «Исходя из состояния финансов Японии, вряд ли следует рассчитывать на резкое увеличение оборонного бюджета. Мы четко определим порядок приоритетов и будем выделять столько, сколько необходимо там, где это требуется». Для того, чтобы это стало реальностью, необходимо отказаться и от вмешательства с настроем на «шопинг» из резиденции премьер-министра. (Фудо Хисаси, член редколлегии Jiji Press)

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