Лавров вновь выразил обеспокоенность по поводу альянса Япония-США
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Москва, 17 января (Jiji Press). Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров вновь выразил мнение о том, что альянс Япония-США является источником обеспокоенности российской стороны в ходе переговоров по двустороннему мирному договору с Японией.
Выступая на новогодней пресс-конференции в Москве 17 января, Лавров сказал, что он никогда не чувствовал, что японские лидеры имеют какие-то злые намерения в отношении отношений своей страны с Россией.
Но он добавил, что США использовали альянс с Японией с целью сдерживания России, ссылаясь на документы и заявления, связанные с альянсом.
По словам Лаврова, Япония является частью такой военной стратегии США.
Затем он указал на важность диалога, требуя объяснений от японской стороны.
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