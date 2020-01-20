Лавров вновь выразил обеспокоенность по поводу альянса Япония-США

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Москва, 17 января (Jiji Press). Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров вновь выразил мнение о том, что альянс Япония-США является источником обеспокоенности российской стороны в ходе переговоров по двустороннему мирному договору с Японией.

Выступая на новогодней пресс-конференции в Москве 17 января, Лавров сказал, что он никогда не чувствовал, что японские лидеры имеют какие-то злые намерения в отношении отношений своей страны с Россией.

Но он добавил, что США использовали альянс с Японией с целью сдерживания России, ссылаясь на документы и заявления, связанные с альянсом.

По словам Лаврова, Япония является частью такой военной стратегии США.

Затем он указал на важность диалога, требуя объяснений от японской стороны.

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