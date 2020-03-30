29 марта Северная Корея вновь произвела запуск ракет в направлении Японского моря
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Сеул, 29 марта (Jiji Press). По данным Генерального штаба южнокорейской армии, Северная Корея выпустила два снаряда – вероятно, баллистические ракеты малого радиуса, от восточного Вонсана в сторону Японского моря в северо-восточном направлении около 6:10 утра (по Токио). Дальность полёта объектов составила около 230 км, максимальная высота – около 30 км. Это четвёртый запуск снарядов Северной Кореей в этом месяце, что показывает военную активизацию страны.
Правительство Японии также объявило о пуске баллистических ракет Северной Кореей. Вероятно, они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Премьер-министр Абэ Синдзо призвал приложить все усилия для сбора и анализа информации и поручил правительству оперативно и точно предоставлять информацию гражданам. Позднее он собрал Совет национальной безопасности в офисе премьер-министра и решительно протестовал против действий Северной Кореи через посольство Китая.
Высокопоставленный представитель правительства США сказал, что им известно о пусках и заверил, что они следят за ситуацией и поддерживают контакт с союзниками.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd]
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