Северная Корея запускает два летающих объекта: военная провокация впервые в этом году

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Сеул, 2 марта (Jiji Press). По сообщению Объединенного штаба южнокорейской армии, Северная Корея запустила в сторону Японского моря два неопознанных летающих объекта из окрестностей Вонсана, расположенного в восточной части страны. Подробности пока неизвестны. Последний раз Северная Корея запускала ракеты в конце ноября прошлого года. Возможно, Северная Корея снова начала военные провокации.

На общем собрании Центрального комитета Корейской рабочей партии в конце прошлого года руководство Северной Кореи сделало намек что временно приостановленные ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) должны быть возобновлены. Однако, поскольку с января растёт число людей, заражённых новым коронавирусом в Китае, правительство сосредоточилось на таких мерах, как закрытие сообщения с зарубежными странами и воздерживалось от военной провокации.

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