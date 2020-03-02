Северная Корея запускает два летающих объекта: военная провокация впервые в этом году
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Сеул, 2 марта (Jiji Press). По сообщению Объединенного штаба южнокорейской армии, Северная Корея запустила в сторону Японского моря два неопознанных летающих объекта из окрестностей Вонсана, расположенного в восточной части страны. Подробности пока неизвестны. Последний раз Северная Корея запускала ракеты в конце ноября прошлого года. Возможно, Северная Корея снова начала военные провокации.
На общем собрании Центрального комитета Корейской рабочей партии в конце прошлого года руководство Северной Кореи сделало намек что временно приостановленные ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) должны быть возобновлены. Однако, поскольку с января растёт число людей, заражённых новым коронавирусом в Китае, правительство сосредоточилось на таких мерах, как закрытие сообщения с зарубежными странами и воздерживалось от военной провокации.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd]
Статьи по теме
- 90 тысяч поверивших в «рай на земле»: 60 лет с начала отъезда возвращенцев в Северную Корею
- О необычайной информационной активности диктаторских режимов
- Музей Береговой охраны: северокорейское судно в Йокогаме
- Запущенная Северной Кореей ракета пролетела в воздушном пространстве Японии и упала в океан
- GSOMIA: соглашение, оставленное в силе по принуждению со стороны администрации Трампа: главную роль сыграли американские чины, ведающие вопросами безопасности
- Запущенная Северной Кореей ракета пролетела в воздушном пространстве Японии и упала в океан