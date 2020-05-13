Начало трудного пути к истребителю нового поколения: технические и финансовые задачи. Насколько Японии по силам ведущая роль?

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В разработке истребителя следующего поколения, которому предстоит прийти на смену F-2 в составе Воздушных сил самообороны, японское оборонное ведомство намерено проводить политику «японского руководства». Самолет предполагается создать с применением технологии снижения радиолокационной заметности «стелс» и оснастить средствами ведения радиоэлектронной борьбы. Но на этом пути стоит множество задач – не только технических, но и в плане стоимости. Министерство обороны ведет согласования, подразумевая, что разработка будет совместной с Соединенными Штатами, однако совершенно неясно, насколько Японии удастся удержать руководство в собственных руках.

Преимущество разработки под японским руководством состоит в том, что это позволит осуществлять собственными силами ремонт и техобслуживание. При создании истребителя F-2 Япония, отчасти ввиду отсутствия собственных технологий двигателей и других главных компонентов, а отчасти из-за японско-американских торговых трений, была вынуждена уступить ведущую роль Соединенным Штатам. Американская сторона не стала раскрывать секретную информацию, связанную с конструкцией самолета, что привело к трудностям в обслуживании и ремонте.

С учетом опыта сложностей с F-2, при создании истребителя следующего поколения ставится цель перейти к национальному производству основной системы, двигателей, радара и прочих важных компонентов. Американская сторона предложила сочетание на основе новейших истребителей, выполненных по технологии «стелс» – F-22 и F-35, но японская сторона отказалась, не желая (по словам одного из руководителей Министерства обороны) «отдавать дело на откуп США». В ближайшее время Япония сформирует орган с участием представителей соответствующих ведомств и частного сектора, которому предстоит конкретизировать концепцию.

Трудно предсказать, какими окажутся итоги этой работы. Для некоторых элементов, таких, как выпускаемая в США система оперативного обмена радарной информацией о вражеской авиации Tactical Data Link (TDL), просто нет альтернативы. Опасения вызывает и то, что на посту президента США находится Дональд Трамп, который очень энергично продвигает продажи американских вооружений, причем с лета предстоит вести переговоры о величине расходов, которые должна нести японская сторона в связи с пребыванием на ее территории американских войск (т. н. омоияри ёсан, или «бюджет особых отношений»).

Решения по конструкции самолета невозможно принимать, пока не определено, какие именно технологии будут использоваться. Как отмечает источник, связанный с Воздушными силами самообороны, «Теперь все зависит от того, насколько удастся добиться от американских предприятий раскрытия сведений по ключевым технологиям, а также гарантировать своевременные поставки комплектующих американского производства».

Серьезную задачу представляет и предполагаемая величина расходов – «свыше 20 млрд йен за единицу». Если придерживаться принципа национального производства, то это, с одной стороны, позволит поддержать технологический уровень собственной промышленности, но вместе с тем неизбежно приведёт к разбуханию расходов. Для сокращения издержек правительство обсуждает технологическое сотрудничество с Великобританией, которая занимается разработкой собственного нового истребителя.

Министерство обороны рассчитывает окончательно определиться с формой сотрудничества с США и Великобританией в течение года – в привязке к подготовке бюджета на 2021 финансовый год. Но из-за влияния, оказываемого распространением коронавируса нового типа, остановились и обсуждения с предприятиями-разработчиками, в связи с чем ожидается, что летом в первичном бюджетном запросе удастся лишь указать статьи финансирования без предметного уточнения сумм.

Изображение-образ истребителя нового поколения, которому предстоит прийти на смену F-2 (предоставлено Министерством обороны Японии)

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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