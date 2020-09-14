Япония до конца года разработает новые меры противоракетной обороны

Новости

Токио, 11 сентября (Jiji Press). Японское правительство разработает новые меры противоракетной обороны к концу этого года после отмены программы внедрения системы ракет-перехватчиков наземного базирования Aegis Ashore, как сказал в своём заявлении уходящий премьер-министр Абэ Синдзо.

Он сказал, что правительство в ходе тщательных консультаций с правящими партиями определит политику, которую следует принять, к концу этого года, чтобы отреагировать на серьезную ситуацию с безопасностью в Японии. Абэ Синдзо собирается уйти в отставку по состоянию здоровья.

В заявлении не упоминается о возможном обладании способностью атаковать базы противника, которое было включено в рекомендации правящей Либерально-демократической партии в августе. Партия Комэйто, партнёр ЛДП по коалиции, осторожно относится к обладанию такими возможностями.

Такое заявление необычно для премьер-министра непосредственно перед уходом с должности.

«Я надеюсь, что этот вопрос будет всесторонне обсужден и следующим кабинетом министров», – сказал Абэ журналистам в тот же день в канцелярии премьер-министра. Он добавил, что заявление «не будет ограничивать» действия следующего кабинета.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме