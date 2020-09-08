Премьер-министр Абэ Синдзо рассматривает возможность официального заявления по противоракетной обороне: задать направление, прежде чем выйти в отставку
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Как стало известно, премьер-министр Японии Абэ Синдзо рассматривает возможность до ухода в отставку 16 сентября выступить с официальной речью, задав новое направление в вопросе обороны от баллистических ракет. Об этом сообщили 5 сентября несколько источников, связанных с правительством. Поскольку Либерально-демократическая партия выступает за обладание потенциалом нанесения удара по объектам на территории других стран, а в рядах партии Комэй укоренился осторожный подход к данному вопросу, основное внимание вызывает то, насколько далеко премьер-министр решится продвинуть данный вопрос в своем выступлении.
Двадцать восьмого августа премьер-министр объявил о намерении выйти в отставку в связи с обострением хронического заболевания. При этом в ходе пресс-конференции, говоря о новом направлении в политике противоракетной обороны он заявил: «мы быстро приступили к согласованию позиций правящих партий и занимаемся конкретизацией».
По сообщениям источников, в том, что касается новой стратегии обеспечения национальной безопасности, премьер-министр проявлял сильное стремление окончательно решить вопрос в течение текущего года. Хотя приходить к заключению о том, согласиться ли с фактическим обладанием потенциалом для нанесения ударов по вражеским базам, как настаивают в ЛДП, предстоит следующему правительству, Абэ, по всей видимости, стремится в какой-то мере задать курс, прежде чем выйти в отставку, не дав тем самым отложить решение данного вопроса в долгий ящик.
[Авторские права The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Китайская армия запустила баллистические ракеты в Южно-Китайское море
- Тщательно пересмотреть массовую скупку американского оружия: истребители F-35, беспилотники Global Hawk и противоракетные системы Aegis Ashore как диссонанс в работе по обеспечению обороноспособности
- Остановка реализации плана размещения наземной ПРО Aegis Ashore: ЛДП против решения министра обороны
- В Японии обсудят возможность атаковать базы противника
- Начало трудного пути к истребителю нового поколения: технические и финансовые задачи. Насколько Японии по силам ведущая роль?
- Лавров вновь выразил обеспокоенность по поводу альянса Япония-США
- Россия и Япония по-разному видят проблему Северных территорий
- Противоракетные комплексы «Patriot» PAC-3 выдвинули в западную часть Японии из-за угрозы со стороны Северной Кореи
- Япония сохраняет восьмое место в мире по военным расходам
- Принятие законов о национальной безопасности: большой поворот в области национальной обороны и политики обеспечения безопасности Японии
- Космическое подразделение Сил самообороны Японии будет запущено 18 мая
- Противоракетные комплексы «Patriot» PAC-3 выдвинули в западную часть Японии из-за угрозы со стороны Северной Кореи