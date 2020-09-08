Премьер-министр Абэ Синдзо рассматривает возможность официального заявления по противоракетной обороне: задать направление, прежде чем выйти в отставку

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Как стало известно, премьер-министр Японии Абэ Синдзо рассматривает возможность до ухода в отставку 16 сентября выступить с официальной речью, задав новое направление в вопросе обороны от баллистических ракет. Об этом сообщили 5 сентября несколько источников, связанных с правительством. Поскольку Либерально-демократическая партия выступает за обладание потенциалом нанесения удара по объектам на территории других стран, а в рядах партии Комэй укоренился осторожный подход к данному вопросу, основное внимание вызывает то, насколько далеко премьер-министр решится продвинуть данный вопрос в своем выступлении.

Двадцать восьмого августа премьер-министр объявил о намерении выйти в отставку в связи с обострением хронического заболевания. При этом в ходе пресс-конференции, говоря о новом направлении в политике противоракетной обороны он заявил: «мы быстро приступили к согласованию позиций правящих партий и занимаемся конкретизацией».

По сообщениям источников, в том, что касается новой стратегии обеспечения национальной безопасности, премьер-министр проявлял сильное стремление окончательно решить вопрос в течение текущего года. Хотя приходить к заключению о том, согласиться ли с фактическим обладанием потенциалом для нанесения ударов по вражеским базам, как настаивают в ЛДП, предстоит следующему правительству, Абэ, по всей видимости, стремится в какой-то мере задать курс, прежде чем выйти в отставку, не дав тем самым отложить решение данного вопроса в долгий ящик.

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