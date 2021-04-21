Правительство Японии может принять решение о чрезвычайном положении в связи с вирусом в Токио, Осака и Хёго
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Токио, 20 апреля (Jiji Press). Правительство Японии планирует объявить новое чрезвычайное положение в связи с новым коронавирусом для Токио и западных префектур Осака и Хёго, стало известно во вторник.
Правительство должно принять решение об объявлении чрезвычайного положения на заседании своего штаба по реагированию на коронавирус 22 апреля, сообщили информированные источники. По словам источников, новое чрезвычайное положение продлится около трех недель.
20 апреля администрация префектуры Осака обратилась к центральному правительству с просьбой объявить чрезвычайное положение для префектуры, в связи с чем премьер-министр Суга Ёсихидэ сказал репортёрам: «Мы незамедлительно примем решение, изучив ситуацию с инфекцией (в Осаке) и рассмотрев меры противодействия».
О Токио и Хёго Суга сказал: «Мы примем решение, исходя из ситуации на местах». В этих трёх префектурах наблюдается особенно быстрый рост инфекций.
Столичная администрация Токио обратится к центральному правительству 22 апреля с просьбой о введении чрезвычайного положения для японской столицы. Власти префектуры Хёго, которая граничит с Осакой, скорее всего последуют примеру Осаки в стремлении объявить чрезвычайное положение.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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