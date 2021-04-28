10 000 умерших от коронавируса в Японии: количество смертей удвоилось за три месяца с января 2021 года

После начала третьей волны заражения новым коронавирусом количество смертей быстро растёт.

26 апреля в Японии было зарегистрировано 35 новых смертей от коронавируса, а общее их количество в стране превысило 10 000.

Первые случаи смерти были зарегистрированы 13 февраля 2020 года, а 28 июля 2020 года их общее количество превысило 1000. Число смертей начало резко возрастать примерно с ноября по декабрь, когда началась третья волна заражения, и примерно через 11 месяцев после первой смерти к 23 января 2021 года их число превысило 5000, а затем удвоилось всего за три месяца. Количество смертей за сутки начало снижаться в марте, но снова увеличивается с приходом четвёртой волны заражения.

По префектурам наибольшее число смертей в Токио, от коронавируса умерло 1876 человек. Далее следует Осака, 1376 человек, и Канагава, 812 человек.

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