Число случаев заражения коронавирусом в Японии за неделю достигло 33 300

Новости

Токио, 26 апреля (Jiji Press). Общее число случаев заражения новым коронавирусом в Японии за всё время эпидемии, учитывая пассажиров круизных лайнеров и членов экипажа, составило 569 080 к 10 часам 26 апреля, что на 33 371 больше, чем неделей ранее.

Количество заражений за неделю растёт по сравнению с показателями предыдущей недели уже восьмую неделю подряд.

Общее количество смертей от коронавируса в стране составило 9990, за неделю увеличившись на 328.

Префектура Осака на западе Японии зарегистрировала самое большое количество новых случаев заражения за последнюю неделю – 7590, что почти в 1,5 раза больше, чем в Токио (5090), в префектуре Хёго заразилось 3500 человек, и 959 человек – в префектуре Киото на западе Японии.

В этих четырёх префектурах, где 25 апреля объявлено третье по счёту чрезвычайное положение в связи с коронавирусом в Японии, число новых случаев заражения за последнюю неделю составило 17 139, или более половины от общего числа по стране.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме