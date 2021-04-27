Число случаев заражения коронавирусом в Японии за неделю достигло 33 300
НовостиОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 26 апреля (Jiji Press). Общее число случаев заражения новым коронавирусом в Японии за всё время эпидемии, учитывая пассажиров круизных лайнеров и членов экипажа, составило 569 080 к 10 часам 26 апреля, что на 33 371 больше, чем неделей ранее.
Количество заражений за неделю растёт по сравнению с показателями предыдущей недели уже восьмую неделю подряд.
Общее количество смертей от коронавируса в стране составило 9990, за неделю увеличившись на 328.
Префектура Осака на западе Японии зарегистрировала самое большое количество новых случаев заражения за последнюю неделю – 7590, что почти в 1,5 раза больше, чем в Токио (5090), в префектуре Хёго заразилось 3500 человек, и 959 человек – в префектуре Киото на западе Японии.
В этих четырёх префектурах, где 25 апреля объявлено третье по счёту чрезвычайное положение в связи с коронавирусом в Японии, число новых случаев заражения за последнюю неделю составило 17 139, или более половины от общего числа по стране.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии одобрили использование ревматоидных препаратов для пациентов с COVID-19
- Количество вероятных заражений новыми вариантами коронавируса за неделю в Японии составило 2352
- Правительство Японии может принять решение о чрезвычайном положении в связи с вирусом в Токио, Осака и Хёго
- Губернатор Токио Коикэ Юрико призвала отказаться от поездок в Токио всех, кроме работников жизненно важных сфер
- Экспертная группа правительства Японии предупреждает о быстром распространении новых вариантов коронавируса
- На Окинаве обнаружен вариант нового коронавируса, появившийся в США
- В Японии опасаются, что рост четвёртой волны инфекций может быть вызван распространением новых вариантов коронавируса
- Северная Корея не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио из-за коронавируса
- В Японии началась эстафета олимпийского огня
- Волонтёры Олимпийских игр и работники магазинов сожалеют о том, что Игры пройдут без зрителей из-за рубежа
- Опрос об Олимпийских играх в Токио: в Японии 56% опрошенных не хотят их проведения, в Великобритании и Германии против настроено больше половины респондентов