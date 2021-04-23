В Японии одобрили использование ревматоидных препаратов для пациентов с COVID-19
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Токио, 22 апреля (Jiji Press). Консультативная группа министерства здравоохранения Японии одобрила план по одобрению использования барицитиниба, препарата от ревматоидного артрита, для лечения пациентов с новым коронавирусом в Японии.
Барицитиниб, который вскоре должен получить официальное разрешение министерства здравоохранения на использование для лечения пациентов с коронавирусом, станет третьим препаратом, одобренным в качестве терапии COVID-19 в Японии после ремдесивира и дексаметазона.
Eli Lilly Japan KK подала заявку на одобрение использования барицитиниба у пациентов с COVID-19 в Японии в декабре прошлого года.
Совет по фармацевтическим вопросам и пищевой санитарии одобрил препарат, продаваемый под торговой маркой Olumiant, на заседании подкомитета 22 апреля.
Барицитиниб будут вводить пациентам с коронавирусом с умеренными и тяжелыми симптомами, которым требуется кислород, в сочетании с ремдесивиром.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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