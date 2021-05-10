Токио обогнал Осаку по количеству заражений новыми вариантами коронавируса
НовостиОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 7 мая (Jiji Press). Предполагаемое число случаев заражения новыми вариантами коронавируса в Токио превысило аналогичный показатель в префектуре Осака на западе Японии, сообщило министерство здравоохранения.
К 4 мая в Токио зарегистрировано 2789 из 13 836 вероятных случаев заражения вариантами вируса по всей стране. Осака, где зарегистрировано 2472 случая, возглавляла список до прошлой недели.
За последнюю неделю число таких заражений по всей стране увеличилось на 3734. Рост заражений был ниже, чем на предыдущей неделе на 4186, но это частично объясняется уменьшением количества тестов на протяжении праздничного периода (Золотой недели).
В министерстве заявили о необходимости постоянно внимательно следить за ситуацией.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Токио и трёх других префектурах Японии чрезвычайное положение продлят до 31 мая
- 10 000 умерших от коронавируса в Японии: количество смертей удвоилось за три месяца с января 2021 года
- Число случаев заражения коронавирусом в Японии за неделю достигло 33 300
- В Японии одобрили использование ревматоидных препаратов для пациентов с COVID-19
- Количество вероятных заражений новыми вариантами коронавируса за неделю в Японии составило 2352
- Правительство Японии может принять решение о чрезвычайном положении в связи с вирусом в Токио, Осака и Хёго
- Губернатор Токио Коикэ Юрико призвала отказаться от поездок в Токио всех, кроме работников жизненно важных сфер
- Экспертная группа правительства Японии предупреждает о быстром распространении новых вариантов коронавируса
- На Окинаве обнаружен вариант нового коронавируса, появившийся в США
- В Японии опасаются, что рост четвёртой волны инфекций может быть вызван распространением новых вариантов коронавируса