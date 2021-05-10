Токио обогнал Осаку по количеству заражений новыми вариантами коронавируса

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Токио, 7 мая (Jiji Press). Предполагаемое число случаев заражения новыми вариантами коронавируса в Токио превысило аналогичный показатель в префектуре Осака на западе Японии, сообщило министерство здравоохранения.

К 4 мая в Токио зарегистрировано 2789 из 13 836 вероятных случаев заражения вариантами вируса по всей стране. Осака, где зарегистрировано 2472 случая, возглавляла список до прошлой недели.

За последнюю неделю число таких заражений по всей стране увеличилось на 3734. Рост заражений был ниже, чем на предыдущей неделе на 4186, но это частично объясняется уменьшением количества тестов на протяжении праздничного периода (Золотой недели).

В министерстве заявили о необходимости постоянно внимательно следить за ситуацией.

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