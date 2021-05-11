Компания Takeda представила данные испытаний вакцины Moderna от COVID-19
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Токио, 10 мая (Jiji Press). Фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co. сообщила, что представила данные об испытании в Японии вакцины биотехнологического стартапа Moderna Inc. против COVID-19 в Агентство фармацевтических препаратов и медицинских устройств, которое проверяет заявку на одобрение вакцины в Японии.
Японский производитель сообщил, что повышение уровня антител было подтверждено у всех участников испытания произведенной в Японии вакцины.
В январе компания Takeda начала в Японии испытание с 200 участниками и подала заявку на вакцину в марте.
Правительство Японии заключило контракт на получение 50 миллионов доз вакцины Moderna. Планируется использовать вакцину в пунктах массовой вакцинации, которые откроются уже в этом месяце.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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