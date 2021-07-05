В Японии полиция переведена в режим повышенной готовности в связи с возможными протестами против Олимпиады

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Токио, 3 июля (Jiji Press). До Олимпийских игр осталось всего три недели, и полиция Токио находится в состоянии повышенной готовности из-за возможной эскалации демонстраций против проведения по плану спортивных мероприятий несмотря на продолжающееся распространение нового коронавируса.

Департамент столичной полиции Токио завершает подготовку к мероприятиям по обеспечению безопасности на олимпийских объектах и ​​рядом с ними.

Хотя организаторы решили провести Олимпийские игры в Токио с допуском зрителей, многие представители общественности призывают провести игры без зрителей, или совсем отменить.

Эксперт по безопасности предупредил, что протестующие могут совершать случайные акты насилия, пытаясь отменить Токийские игры.

Токийское управление полиции готовилось к Олимпиаде, в том числе проводило антитеррористические и противодемонстрационные учения, исходя из возможности того, что игры будут проходить без ограничения количества зрителей.

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