Число заражений коронавирусом в Токио может вырасти в июне

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Токио, 10 июня (Jiji Press). Количество новых заражений в Токио может снова вырасти к концу июня, если продолжится рост движения пешеходов, поскольку распространяются очень заразные разновидности штаммов, заявили медицинские эксперты.

На заседании столичной администрации Токио эксперты сообщили, что, хотя количество новых случаев заражения сокращается, пешеходный поток растёт и почти вернулся к уровню до введения нынешнего чрезвычайного положения в апреле.

Последнее среднее ежедневное число новых случаев за неделю в японской столице снизилось примерно на 20% по сравнению с предыдущей неделей до 389,4, но Омагари Норио из Национального центра глобального здравоохранения и медицины призвал к сохранению бдительности, заявив, что «количество положительных результатов теста не снизилось в достаточной степени и всё ещё остается высоким».

Также на встрече сообщили, что пешеходная посещаемость в основных оживлённых районах Токио росла в течение четырёх недель подряд с момента окончания праздничного периода Золотой недели в начале мая, поднявшись на 32% в ночное время и на 26% в дневное время по сравнению с праздничным периодом.

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