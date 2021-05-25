Японское правительство планирует продлить чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

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Токио, 24 мая (Jiji Press). Правительство Японии планирует продлить чрезвычайное положение в связи с коронавирусом в девяти префектурах, включая Токио, и после 31 мая, сообщили информированные источники.

Источники сообщили, что в некоторых префектурах по-прежнему наблюдается рост числа новых случаев заражения коронавирусом и кризис здравоохранения.

По словам высокопоставленного чиновника, большинство правительственных чиновников считают необходимым сохранить строгие меры, продлив чрезвычайное положение.

Многие эксперты по вирусам подчёркивали сильную инфекционность новых вариантов коронавируса.

Генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу на встрече с представителями правящей коалиции 24 мая сообщил, что к 29 мая будет принято решение о продлении чрезвычайного положения в столице и других восьми префектурах – Хоккайдо, Айти, Киото, Осака, Хёго, Окаяма, Хиросима и Фукуока.

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