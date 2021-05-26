Граждан США предостерегают от поездок в Японию из-за риска COVID-19
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Вашингтон, 24 мая (Jiji Press). Государственный департамент предупредил граждан США, чтобы они избегали поездок в Японию из-за тяжёлой ситуации с новым коронавирусом в этой стране.
Департамент повысил свою тревогу по Японии до уровня 4, самого высокого по четырёхуровневой шкале, заявив: «Не путешествуйте в Японию из-за COVID-19». Этот шаг был сделан за два месяца до открытия Олимпийских игр в Токио.
Департамент рассмотрел свои рекомендации по поездкам в каждую страну. В соответствии с решением департамента Центр США по контролю и профилактике заболеваний обновил свой анализ по Японии и заявил: «Из-за текущей ситуации в Японии даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения и распространения вариантов COVID-19 и должны избегать всех поездок в Японию», добавив: «Если вам необходимо поехать в Японию, сделайте полную вакцинацию перед поездкой».
В апреле департамент увеличил количество стран, подпадающих под действие предупреждения о поездках уровня 4, примерно до 150 стран на основе анализа CDC, при этом в список были добавлены Великобритания, Франция, Германия и другие страны. Но он оставил Японию ниже уровня 3, который требует от американцев «пересмотреть планы поездки».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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