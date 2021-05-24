Представитель МОК Джон Коутс: Олимпийские игры в Токио могут быть проведены и в условиях чрезвычайного положения

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Токио, 21 мая (Jiji Press). Олимпийские игры в Токио можно будет безопасно провести этим летом даже в условиях чрезвычайного положения, вызванного новым коронавирусом, заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета Джон Коутс.

Всемирная организация здравоохранения и эксперты говорят, что готовящиеся меры против коронавируса обеспечат «надёжную безопасность игр с точки зрения здоровья», – сказал Коутс, председатель Координационной комиссии МОК по Олимпийским играм в Токио.

«Так будет независимо от того, объявят ли чрезвычайное положение или нет», – сказал он на пресс-конференции, состоявшейся после онлайн-встречи с оргкомитетом Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля после отсрочки на один год из-за кризиса с коронавирусом.

Президент оргкомитета Хасимото Сэйко сказала: «Наша политика заключается в том, чтобы прилагать усилия для обеспечения безопасности и надёжности игр, сочетая медицинские и научные знания».

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