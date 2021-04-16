Генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Никаи Тосихиро заявил, что в случае ухудшения эпидемической ситуации Олимпийские игры следует отменить
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Токио, 15 апреля (Jiji Press). Представитель правящей партии Японии заявил в четверг, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио этим летом должны быть отменены, если ситуация с пандемией нового коронавируса продолжит ухудшаться.
Этот комментарий Никаи Тосихиро, генерального секретаря Либерально-демократической партии, как ожидается, вызовет бурные обсуждения, поскольку японское правительство обязалось во что бы то ни стало провести Игры.
«Если мы не сможем с этим справляться, то мы должны полностью отказаться (от проведения Игр)», – сказал Никаи в записи программы спутникового телевидения Tokyo Broadcasting System Television Inc., когда его попросили прокомментировать постоянные опасения распространения инфекции в результате проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. «Зачем нужны Олимпийские игры, если в результате распространяется инфекция?», – сказал он.
Вместе с тем Никаи сказал, что Японии важно поддерживать интерес к Олимпийским играм в Токио. «Это большая удачная возможность, поэтому мы хотим, чтобы они увенчались успехом», – отметил он.
Другой руководитель ЛДП опроверг комментарии Никаи, заявив: «Олимпийские и Паралимпийские игры не будут отменены. Мероприятия состоятся».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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