Генеральный директор Rakuten назвал проведение Токийских игр «самоубийственным решением»: CNN

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Нью-Йорк, 14 мая (Jiji Press). Проведение Олимпийских игр в Токио этим летом было бы «самоубийственным решением», – сказал CNN генеральный директор Rakuten Group Inc. Микитани Хироси.

Микитани, основатель японского гиганта электронной коммерции, в интервью CNN Business указал на опасность приёма крупных международных мероприятий с участниками со всего мира, поскольку риск слишком велик.

По его словам, выгоды от проведения мероприятия этим летом невелики, в то время как многие страны, включая Индию и Бразилию, борются с пандемией нового коронавируса, добавив, что ещё не пришло время для праздников.

CNN Business сообщила: «Другие видные японские руководители выразили обеспокоенность по поводу Олимпийских игр в этом году, но ни один из них не был так критичен, как Микитани».

Выступая 13 мая на CNBC, генеральный директор SoftBank Group Corp. Сон Масаёси выразил серьёзную обеспокоенность по поводу проведения игр этим летом согласно плану.

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