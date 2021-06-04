Япония дополнительно пожертвует 800 млн долларов на справедливое снабжение вакцинами
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Токио, 2 июня (Jiji Press). Япония пожертвует дополнительно 800 миллионов долларов на поддержку справедливого распределения вакцин против нового коронавируса среди развивающихся стран, заявил премьер-министр Суга Ёсихидэ.
Он представил новое обязательство на онлайн-саммите COVAX, организованном правительством Японии и международными организациями, к которому присоединились лидеры примерно из 40 стран. COVAX – это международная схема обмена вакцинами.
На данный момент Япония пожертвовала 200 миллионов долларов Фонду COVAX – программе, в рамках которой страны вместе обеспечивают закупку вакцин против COVID-19 для развивающихся стран. Со взносами в 1 миллиард долларов Япония станет вторым по величине донором после Соединённых Штатов.
«В определённое время Япония намеревается предоставить около 30 миллионов доз вакцин, произведенных в Японии, в том числе через центр COVAX, в другие страны и регионы», – также сказал Суга на встрече, очевидно, имея в виду продукт британского фармацевтического гиганта AstraZeneca PLC.
COVAX стремится в течение этого года предоставить 1,8 миллиарда доз, позволяющих вакцинировать около 30% населения в развивающихся странах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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