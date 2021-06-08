В Японии людям с проблемами со зрением сложно зарегистрироваться на вакцинацию

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Токио, 7 июня (Jiji Press). Людям с ослабленным зрением в Японии сложно записаться на вакцинацию от COVID-19, поскольку они часто не могут сразу распознать прибытие ваучера на вакцинацию.

Один эксперт призвал местные органы власти разработать метод уведомления с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями.

Согласно опросу министерства здравоохранения за 2019 финансовый год, по всей стране насчитывалось около 330 000 зарегистрированных людей с нарушениями зрения.

В марте этого года министерство призвало местные органы власти рассмотреть возможность использования шрифта Брайля в почтовых отправлениях о программе вакцинации от COVID-19 для уведомления людей с нарушениями зрения. Однако такие решения оставлены на усмотрение местных органов власти.

66-летний Кикути Масамицу, который полностью слеп и живет один в Айдзувакамацу, префектура Фукусима, на северо-востоке Японии, в течение двух недель не замечал ваучер на вакцинирование от коронавируса, отправленный в конце апреля, пока письмо не нашло лицо, осуществляющее уход.

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