В Японии ужесточают правила въезда для приезжающих из Вьетнама и Малайзии
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Токио, 1 июня (Jiji Press). В Японии приезжающих из Вьетнама и Малайзии попросят оставаться в специально отведённых местах в течение шести дней с момента прибытия, чтобы усилить пограничный контроль против разновидностей индийского коронавируса, как заявило правительство.
Согласно заявлению генерального секретаря кабинета министров Като Кацунобу, эта мера вступит в силу с 4 июня.
Во Вьетнаме обнаружен вариант вируса, который имеет характеристики британского и индийского вариантов. В Малайзии количество случаев заражения индийским вариантом увеличивается.
Правительство определит Таиланд, Германию и некоторые штаты США как страны или регионы, в которых распространяется индийский вариант вируса. Прибывшие из этих районов должны пройти самостоятельный карантин в специально отведённых местах в течение трёх дней с момента прибытия.
Приезжающим из Афганистана, у которых уровень выявления заражений коронавирусом на карантине в аэропортах относительно высок, будет предложено оставаться в специально отведённых местах в течение 10 дней с момента прибытия.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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