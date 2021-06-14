Лидеры G-7 призывают к дальнейшему исследованию происхождения коронавируса
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Корнуолл, Англия, 12 июня (Jiji Press). Лидеры Группы семи ключевых промышленно развитых стран на встрече 11 июня призвали Всемирную организацию здравоохранения провести дополнительное расследование происхождения нового коронавируса.
Поскольку Китай, где был выявлен первый в мире случай заражения, не желает сотрудничать в таком расследовании, конфронтация между странами Большой семёрки и Китаем по этому вопросу, вероятно, усилится.
На второй день встречи в Карбис-Бэй, морском курорте в Корнуолле на юго-западе Англии, лидеры Большой семёрки подписали Декларацию Карбис-Бэй, в которой они обязались «использовать все свои ресурсы для предотвращения повторения глобальной пандемии».
В декларации содержится призыв сократить время, необходимое для разработки вакцин, до срока в 100 дней и менее.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, председатель встречи G-7, заявил в Twitter, что эта декларация «знаменует собой исторический момент для всех нас».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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