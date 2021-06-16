В Японии помогут с вакцинацией проживающим здесь иностранным гражданам

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Токио, 15 июня (Jiji Press). Правительство Японии сообщило, что обеспечит отправку уведомлений о вакцинации против коронавируса иностранным гражданам, проживающим в стране, и развивает многоязычные консультационные услуги по COVID-19 по телефону.

Эти меры указаны в общей политике правительства по принятию иностранных рабочих и интеграции, пересмотренной 15 июня.

В пересмотренной политике говорится, что новые преференциальные меры будут применяться к предприятиям, которые предоставляют принимаемым иностранным стажёрам жилое пространство с учётом конфиденциальности и мерами по профилактике инфекций.

Правительство также приложит усилия для выяснения местонахождения иностранных резидентов, которые фактически не проживают по зарегистрированным адресам.

Комплексная политика впервые была составлена ​​в декабре 2018 года и ежегодно пересматривается.

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