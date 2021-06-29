Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ: спортсмены Олимпийских и Паралимпийских игр будут соблюдать строгие правила в связи с опасностью COVID-19
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Токио, 28 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ заявил, что в отношении спортсменов, участвующих в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, будут приняты строгие меры против распространения нового коронавируса.
После проверки мер противодействия COVID-19 в международном аэропорту Токио Ханэда перед токийскими Играми Суга сказал репортерам, что к олимпийцам и паралимпийцам будут применяться «строгие правила», в том числе против дельта-варианта, впервые выявленного в Индии.
«Из-за опасений по поводу мутантного дельта-вируса (количество заражений которым растёт в Японии) я проинспектировал пограничные меры по контролю», – сказал Суга.
Отметив, что спортсмены Игр будут дважды проверяться на коронавирус перед въездом в Японию и потом каждый день после их прибытия, Суга сказал: «Мы ограничим возможность посещения разных мест и введём жёсткие правила, чтобы они не вступали в контакт с жителями Японии. Я поручил (соответствующим должностным лицам) тщательно принять необходимые меры».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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