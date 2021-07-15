В Японии еженедельное число заражений дельта-вариантом коронавируса выросло в 1,6 раза

Общество Здоровье

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Токио, 14 июля (Jiji Press). В Японии за неделю до понедельника 12 июля выявлено 133 новых случая заражения дельта-вариантом коронавируса, что в 1,6 раза больше, чем 80 новых случаев на предыдущей неделе, сообщило министерство здравоохранения.

Случаи дельта-варианта, впервые выявленного в Индии, были недавно выявлены в префектурах Тотиги, Исикава, Яманаси, Тоттори и Фукуока, в результате чего их общее число достигло 437 в 25 префектурах.

По префектурам наибольшее общее число было в Токио – 99, за ним следуют Тиба – 76, Канагава – 47, Осака – 44 и Айти – 30.

За неделю, закончившуюся в понедельник, в стране было зарегистрировано 2450 случаев вероятной дельта-инфекции, что на 1000 больше, чем неделей ранее (1409).

С помощью тестов на коронавирус в аэропортах к 5 июля было выявлено 245 дельта-случаев.

東京都内の新型コロナウイルスの新規感染者が１０００人を超えた１４日、渋谷のスクランブル交差点を歩く人たち＝東京都渋谷区

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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