В Японии еженедельное число заражений дельта-вариантом коронавируса выросло в 1,6 раза
НовостиОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 14 июля (Jiji Press). В Японии за неделю до понедельника 12 июля выявлено 133 новых случая заражения дельта-вариантом коронавируса, что в 1,6 раза больше, чем 80 новых случаев на предыдущей неделе, сообщило министерство здравоохранения.
Случаи дельта-варианта, впервые выявленного в Индии, были недавно выявлены в префектурах Тотиги, Исикава, Яманаси, Тоттори и Фукуока, в результате чего их общее число достигло 437 в 25 префектурах.
По префектурам наибольшее общее число было в Токио – 99, за ним следуют Тиба – 76, Канагава – 47, Осака – 44 и Айти – 30.
За неделю, закончившуюся в понедельник, в стране было зарегистрировано 2450 случаев вероятной дельта-инфекции, что на 1000 больше, чем неделей ранее (1409).
С помощью тестов на коронавирус в аэропортах к 5 июля было выявлено 245 дельта-случаев.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- [Видео] В Японии опасаются ухудшения состояния людей более молодых групп из-за распространения дельта-варианта коронавируса
- Олимпийские объекты в районе Токио будут закрыты для зрителей
- Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей – министр
- Токио вводит ЧП перед Олимпиадой, зрителям запретят посещение Игр
- В Токио объявят чрезвычайное положение в четвёртый раз
- Япония рассматривает возможность Олимпиады без болельщиков
- Правительство Японии сообщает, что на Олимпийском стадионе риск заражения минимален даже при допуске 10 000 зрителей
- У участника Олимпийских игр из Сербии получен позитивный результат теста на коронавирус
- В Японии полиция переведена в режим повышенной готовности в связи с возможными протестами против Олимпиады
- Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ: спортсмены Олимпийских и Паралимпийских игр будут соблюдать строгие правила в связи с опасностью COVID-19
- Япония усиливает пограничный контроль для предотвращения распространения индийского варианта коронавируса
- В Японии ужесточают правила въезда для приезжающих из Вьетнама и Малайзии
- В Японии помогут с вакцинацией проживающим здесь иностранным гражданам