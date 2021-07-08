В Токио объявят чрезвычайное положение в четвёртый раз

Новости

Токио, 7 июля (Jiji Press). Правительство Японии планирует объявить чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19 в Токио в четвёртый раз, сообщили информированные источники.

Этот шаг предпримут в связи с тем, что столичная администрация Токио сообщила о 920 новых случаях заболевания COVID-19 за день, этот показатель превысил 900 впервые после 13 мая.

В японской столице третье чрезвычайное положение было отменено 20 июня. Токио, наряду с некоторыми другими префектурами, в настоящее время находится в состоянии, предшествующем чрезвычайному.

Правительство планирует объявить четвёртое чрезвычайное положение до 22 августа, то есть Олимпийские игры в Токио, которые должны начаться 23 июля, будут проходить в условиях чрезвычайного положения.

Источники сообщили, что 8 июля центральное правительство официально примет решение о новом чрезвычайном положении после того, как выслушает мнения соответствующих экспертов, и затем премьер-министр Суга Ёсихидэ проведёт пресс-конференцию.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме