Правительство Японии сообщает, что на Олимпийском стадионе риск заражения минимален даже при допуске 10 000 зрителей
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Токио, 6 июля (Jiji Press) - Национальный стадион Японии, основное место проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио этим летом, имеет низкий риск распространения COVID-19 даже при 10 000 зрителей, сообщило министерство образования.
Министерство рассчитало риск с помощью суперкомпьютера «Фугаку», который оценил, сколько людей будут иметь положительный результат на новый коронавирус, если 10 из 10000 зрителей будут инфицированы исходным штаммом и останутся на стадионе в течение четырёх часов.
Суперкомпьютер обнаружил, что если бы ветер дул из-за зрительских сидений со скоростью 0,7 метра в секунду, в соответствии с дизайном стадиона, 0,08 человек заразились бы, если бы они сидели без свободных мест между ними. Если бы они сидели отдельно, число было бы близко к нулю.
Предполагаемое количество новых инфицированных увеличится, если ветер будет дуть спереди зрительских мест, так как тем, кто находится сзади, могут вдыхать капли, содержащие вирус, из-за того, что сиденья расположены ярусами.
Расчетное число составило 4,7, когда зрители сидели близко друг к другу, в то время как оно составляло 0,23, когда зрители сидели на одном месте.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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