Олимпийские объекты в районе Токио будут закрыты для зрителей
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Токио, 8 июля (Jiji Press). Организаторы Олимпийских игр в Токио и другие официальные лица договорились запретить зрителям посещать объекты в столице Японии и трёх соседних префектурах – Канагава, Тиба и Сайтама.
Таким образом, церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, которые пройдут на Национальном стадионе в центре Токио, проведут без зрителей. Олимпиада начинается 23 июля.
Соглашение было подписано после того, как японское правительство ранее 8 июля заявило, что с 12 июля по 22 августа в Токио будет введено чрезвычайное положение в связи с коронавирусом COVID-19, этот период охватывает всё ыремя проведения Олимпийских игр.
«Мы решили, что без зрителей мы сможем определиться с проведением мероприятий, – заявила на пресс-конференции Хасимото Сэйко, президент оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. – Нам очень жаль тех, кто с нетерпением ждал возможности посмотреть своими глазами», – сказала она.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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