Токио вводит ЧП перед Олимпиадой, зрителям запретят посещение Игр

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ТОКИО (Рейтер) - Япония объявила чрезвычайное положение в Токио в четверг в попытке обуздать новую волну коронавируса, и оргкомитет Олимпийских игр, до которых остается две недели, намерен запретить болельщикам посещение всех спортивных мероприятий.

Правительство Японии официально ввело режим чрезвычайного положения в Токио, сказал премьер-министр Ёсихидэ Суга. Суточное число новых заражений в столице накануне выросло до 920, максимума с середины мая.

ЧП продлится до 22 августа, сказал Суга.

Игры проходят с 23 июля по 8 августа.

В стране зарегистрировано более 810.000 случаев заболевания и 14.900 смертей, однако сравнительно больших вспышек COVID-19, которые наблюдались во многих других странах, не фиксировалось.

На данный момент только четверть населения Японии получила хотя бы одну дозу прививки от коронавируса на фоне медленного внедрения вакцины.

ПУСТЫЕ ТРИБУНЫ

Организаторы должны принять решение о запрете допуска зрителей в ходе пятисторонних переговоров, которые состоятся в четверг вечером, сообщила газета Асахи ссылкой на источники, близкие к оргкомитету Игр.

Переговоры пройдут под председательством президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Среди других участников - правительство Токио, национальные правительства и оргкомитет Паралимпийских игр.

Медицинские эксперты уже давно говорили, что отсутствие зрителей на Играх будет наименее рискованным вариантом на фоне обеспокоенности общественности тем, что приезд в Токио тысяч спортсменов и официальных лиц вызовет новую волну заражений.

Организаторы уже запретили зарубежным болельщикам посещение Олимпиады и установили ограничение на количество зрителей внутри страны на уровне 50% от вместимости арены или до 10.000 человек.

Пытаясь сдержать распространение коронавируса, оргкомитет просит воздержаться тех, кто все-таки попадет на трибуны, от пения и криков приветствия, заменив их аплодисментами.

БИЛЕТЫ И СПОНСОРЫ

Подчеркивая, что подготовка проводится в последнюю минуту, оргкомитет представил спонсорам Олимпиады различные сценарии относительно допуска публики, по словам источника, знакомого с этим вопросом.

Сценарий без зрителей предусматривает, что все спортивные мероприятия, а также церемонии открытия и закрытия, скорее всего, будут проводиться без болельщиков, в том числе и без обладателей билетов, выделенных спонсорам.

Отсутствие зрителей может привести к дополнительному увеличению бюджета Олимпиады, который уже превысил $15,4 миллиарда, при этом ожидалось, что выручка от продажи билетов составит около $815 миллионов.

Оргкомитет не ответил немедленно на электронное письмо с просьбой о комментарии.

До этой недели официальные лица настаивали на том, что могут организовать "безопасные" игры с присутствием публики, но неудача правящей партии на выборах в Токийское собрание в воскресенье вынудила политиков изменить тактику, сказал источник.

(Тецуси Кадзимото, Киёси Такенака, Ю-минь Парк, Антоний Слодковский и Эйми Ямамицу при участии Рокки Свифта, перевела Ольга Девятиярова. Редактировали Анастасия Тетеревлева и Анна Козлова)

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