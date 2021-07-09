[Видео] В Японии опасаются ухудшения состояния людей более молодых групп из-за распространения дельта-варианта коронавируса

Новости

Оми Сигэру, председатель правительственного подкомитета по противодействию коронавирусу, 8 июля заявил на пресс-конференции, что есть опасения быстрого ухудшения состояния заразившихся людей в возрасте 40-59 лет, из-за чего в Токио вновь объявляют чрезвычайное положение. «Июль и август – один из самых важных пиков наших усилий по борьбе с коронавирусом», – сказал он. [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме