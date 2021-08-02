Министр здравоохранения Японии призвал избегать действий, которые могут привести к заражению, в связи с растущей заразностью вируса

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Токио, 1 августа (Jiji Press). Министр здравоохранения Японии Тамура Норихиса призвал общественность избегать действий, которые могут привести к заражению, отметив, что вирус становится всё более заразным.

Он обратился к общественности в телевизионной программе в связи с объявленным правительством продолжающимся чрезвычайным положением из-за COVID-19, которое охватывает Токио и самую южную префектуру, Окинаву, и будет расширено на три префектуры, соседствующие с Токио – Сайтама, Тиба и Канагава, а также западную префектуру Осака со 2 августа. Чрезвычайное положение продлится до конца августа.

Тамура сказал, что дельта-вариант с высокой степенью инфекционности является причиной нынешнего быстрого роста инфекций в Японии.

Мутировавший штамм «настолько заразен, что мы не сможем уменьшить количество инфекций, если не будем более, чем когда-либо раньше, воздерживаться от деятельности, связанной с повышенным риском». Он также пообещал оказывать максимально возможную поддержку медицинским работникам на местах, отметив, что число новых случаев заражения может увеличиваться.

Между тем Тамура отметил стремительный прогресс в вакцинации против коронавируса. «Если в вакцинации людей в возрасте от 40 до 60 лет мы добьёмся существенного прогресса, мы увидим более низкий риск серьёзных симптомов COVID-19», – сказал он, указав, что в этом случае правительство сможет постепенно ослабить свои ограничения на деятельность.

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