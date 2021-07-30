В Японии объявят чрезвычайное положение для трёх примыкающих к Токио префектур и для Осаки

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Токио, 29 июля (Jiji Press). Правительство Японии планирует объявить чрезвычайное положение в связи с COVID-19 в трёх префектурах, примыкающих к Токио, и префектуре Осака в западной части Японии, чтобы сдержать рост инфекций, сообщили информированные источники.

По словам источников, со 2 по 31 августа чрезвычайная ситуация будет действовать в Сайтаме, Тибе, Канагаве и Осаке. Четыре префектуры в настоящее время находятся на пред-чрезвычайной стадии.

Правительство также планирует продлить действие чрезвычайного положения, действующего в настоящее время до 22 августа в Токио и самой южной префектуре Окинава, на срок до 31 августа.

Официальное решение будет принято 30 июля.

«Случаи заражения достигли рекордного уровня в Токио, а также распространились по всей Японии, – сказал журналистам премьер-министр Суга Ёсихидэ. – Это вызывает сильное чувство кризиса».

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