Число случаев заражений за неделю в Японии превысило 95 000
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Токио, 9 августа (Jiji Press). За неделю к утру 9 августа в Японии было выявлено 95 675 новых случаев заражения новым коронавирусом.
Еженедельный общий объём увеличился примерно на 50 процентов по сравнению с 65 843 случаями на предыдущей неделе. На позапрошлой неделе было выявлено 29 237 случаев.
Учитывая данные за последнюю неделю, к 10 часам 9 августа 2021 г. общее количество случаев заражения в Японии, в том числе на борту круизного лайнера Diamond Princess, который в прошлом году был помещён на карантин в Йокогаме, составило 1 032 975, эта цифра превысила миллион 6 августа.
Среди 47 префектур Японии наибольшее общее число случаев заражения было в Токио – 249 285, что на 28 259 больше, чем неделей ранее. За столицей следуют Осака с 122 458 случаями, (рост за неделю на 7433), Канагава с 96 754 случаями (рост за неделю на 12 148), и Сайтама с 66 123 случаями (рост за неделю на 8281).
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
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