Министр Коно Таро объявил о начале бустерной вакцинации в следующем году
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Токио, 1 августа (Jiji Press). В следующем году в Японии должны начать третью, бустерную вакцинацию против нового коронавируса, сообщил министр административной реформы Коно Таро.
31 июля министр Коно, ответственный в том числе за проведение вакцинации, в Интернет-программе сказал, что в программе ревакцинации будут использоваться вакцины COVID-19 от американских фармацевтических компаний Pfizer Inc. и Moderna Inc., добавив, что он приложит усилия для обеспечения надёжных поставок достаточного количества доз вакцины.
Коно также сказал, что трудно предотвратить распространение очень заразного дельта-варианта только с помощью вакцин, призвав людей тщательно принимать основные меры противодействия коронавирусу, такие как ношение маски для лица и частое мытьё рук.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
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