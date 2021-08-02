Министр Коно Таро объявил о начале бустерной вакцинации в следующем году

Новости

Токио, 1 августа (Jiji Press). В следующем году в Японии должны начать третью, бустерную вакцинацию против нового коронавируса, сообщил министр административной реформы Коно Таро.

31 июля министр Коно, ответственный в том числе за проведение вакцинации, в Интернет-программе сказал, что в программе ревакцинации будут использоваться вакцины COVID-19 от американских фармацевтических компаний Pfizer Inc. и Moderna Inc., добавив, что он приложит усилия для обеспечения надёжных поставок достаточного количества доз вакцины.

Коно также сказал, что трудно предотвратить распространение очень заразного дельта-варианта только с помощью вакцин, призвав людей тщательно принимать основные меры противодействия коронавирусу, такие как ношение маски для лица и частое мытьё рук.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме