Медицинские системы в Токио и прилегающем районе на грани катастрофы
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Токио, 11 августа (Jiji Press). Системы медицинского обслуживания в районе Токио приближаются к ситуации, близкой к катастрофичной, из-за быстрого распространения нового коронавируса, сообщил консультативный совет министерства здравоохранения.
Совет заявил о нарастающих опасениях того, что в районе Токио может возникнуть ситуация, при которой не смогут быть спасены многие жизни, которые можно было бы спасти в обычных условиях.
Он призвал граждан воздерживаться от посещения домов родителей в период летних отпусков периода О-Бон, начинающегося в конце этой недели, и принимать тщательные меры против коронавируса.
«Новые случаи COVID-19 продолжают быстро распространяться» по стране, – говорится в сообщении.
Группа заявила, что, считает дельта-вариант доминирующим штаммом в Токио, где на его долю приходится около 95% новых случаев заражения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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