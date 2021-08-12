Сексуальная активность подростков в Японии: девочки быстрее взрослеют и испытывают больше проблем

Сексуальная активность подростков в Японии: девочки быстрее взрослеют и испытывают больше проблемОбщество
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Опрос мнения 18-летних подростков, проведенный Фонд Nippon Foundation на тему «сексуальная активность», показал, что девушки, с одной стороны, взрослеют быстрее, чем юноши, но при этом они испытывают в отношении сексуальной активности больше негативных чувств.
В среднем 23,6% от общего числа опрошенных имели сексуальный опыт. Разница между полами составила около 5%, 26,2% у девушек и 21,2% у юношей. На вопрос о возрасте первого сексуального опыта 30,6% имевших такой опыт девушек называли 17 лет, и 28,3% юношей – 18 лет.
Представления о сексуальной активности сильно различаются между полами. У юношей преобладают позитивные представления, такие как «Приятно» – 66,7%, «Счастье» – 40,8% и «Весело» – 39,1%. С другой стороны, среди женщин приятные ощущения назвали 33,7%, счастье – 25,4%, и веселье – 12,9%, в целом у меньшего количества женщин наблюдается положительное восприятие секса, и наоборот, у них чаще, чем у межчин, присутствуют негативные образы, связанные с сексуальной активностью – «Грязно», «Неприятно», «Болезненно».
На вопрос о том, откуда респонденты узнавали о сексуальной активности, 50,8% юношей назвали друзей, 49,0% – сайты для взрослых, а 48,6% девушек – занятия в школе.
На вопрос о том, что, по их мнению, следовало бы лучше объяснять во время полового воспитания в школе, девушки чаще, чем юноши, отвечали, что стоит лучше преподавать знания о гендерном равенстве, о насилии – например, об изнасилованиях на свидании, и о физической защите, а также знания о сознательном принятии решений в сексуальном поведении и способах отказа.
Фотография к заголовку: PIXTA
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